Commerciante a San Marzano a processo per furto di energia elettrica

A processo per furto di energia elettrica: nei guai un commerciante di San Marzano, 40enne socio accomandatario di un esercizio commerciale. Stando alle accuse della procura, si sarebbe appropriato di circa 36mila 994 chilowattora di energia elettrica, sottraendola all’Enel Servizio elettrico e all’Energrid Spa, entrambi enti gestori.

Contatore alterato

Difeso dal penalista Stanislao Sessa, l'imputato in maniera fraudolenta avrebbe utilizzato un bypass apposto sul corpo del contatore, che a causa della derivazione abusiva avrebbe poi registrato un consumo di energia elettrica inferiore a quello reale. Anche l'Enel, dopo una verifica tecnica, riconobbe il tentativo di sottomisurare o non misurare l’energia prelevata, alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata. Il dispositivo magnetico piazzato sopra il misuratore aveva alterato i circuiti elettronici per la registrazione e la misura dei consumi di energia. Gli stessi consumi furono alterati in negativo per il 74 per cento. Il processo partirà a dicembre