Getta fazzoletto dall'auto ma un vigile lo vede e lo multa

Getta un fazzoletto dall’auto in corsa e viene multato da un vigile che assiste alla scena. È stato stanato così a San Marzano sul Sarno un automobilista, la cui targa dell'auto è stata registrata dall'agente di polizia municipale, che ha poi formalizzato la contravvenzione.

La multa

L'uomo dovrà pagare una multa di 25 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del codice della strada, che vieta di «depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze» nonché «insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento». La posizione dell'autista è stata aggravata dall’entrata in vigore della legge numero 221 del 2015, in misura d'ambiente.