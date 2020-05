Pazzo di gelosia, picchiava e insultava la fidanzata: 26enne finisce sotto processo

Picchiava la compagna più volte, ora finisce a processo. E' la sorte decisa per un ragazzo di 26 anni, di San Marzano sul Sarno, raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio per aver costretto con intimidazioni, minacce e molestie, la sua ex ragazza

Le accuse

Il ragazzo aveva cominciato a perseguitarla dopo essere stato mollato dalla vittima. Uno stato di gelosia forte e pericoloso aveva fatto si che la ragazza diventasse bersaglio di insulti e maltrattamenti, fino ad un'aggressione consumata a suon di pugni e schiaffi. Cinque giorni di prognosi furono, invece, registrati per la vittima, con una visita all'ospedale di Sarno. Era il 2019. Quando il ragazzo fu denunciato, i carabinieri gli trovarono in tasca anche una pistola calibro otto a salve senza tappo rosso e un tirapugni. Circostanza, per la quale, dovrà rispondere con un secondo capo d'imputazione