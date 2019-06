Caffetteria depredata di macchine slot e contanti, in tre finiscono a processo

Sarà processato per furto in abitazione aggravato un uomo, che insieme a due complici (già giudicati a parte), si introdusse in una caffetteria di San Marzano sul Sarno, il 21 ottobre 2015, per depredare l'esercizio commerciale. Dopo aver danneggiato la porta posteriore di accesso, i tre si appropriarono di denaro e svariati beni (come 3 macchine slot machine, una cambia montene, due contenitori per gomme da masticare, un espositore di dolciumi con relativo contenuto, svariate bottiglie di bibite di varie marche e 200 euro in contanti che erano all'interno della cassa. Il titolare si accorse del furto il giorno dopo, denunciando l'episodio ai carabinieri di Nocera Inferiore. Attraverso indagini e acqiusizione di immagini di sorveglianza, la procura riuscì ad identificare i tre ladri, mandandoli sotto processo in tempi diversi