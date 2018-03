San Marzano sul Sarno, lite tra giovani finisce a coltellate

Momenti di paura, ieri sera, in via Generale Dalla Chiesa a San Marzano sul Sarno, dov’è andata in scena una lite tra giovani che stava per finire in tragedia.

Il caso

Secondo una prima ricostruzione un ragazzino di 18 anni avrebbe citofonato ad un suo amico, F.G le sue iniziali, facendolo scendere in strada. In pochi minuti, tra i due, è scoppiato un litigio furibondo forse per problema ad un telefonino. Nel corso della colluttazione è rimasto ferito il fratello di uno dei due litiganti perché colpito con un coltello. Quest’ultimo è stato trasportato prima all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore e poi al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Indagano le forze dell'ordine.