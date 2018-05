Picchia la moglie davanti ai figli poi la lancia dalle scale

Partirà il prossimo 13 giugno il processo per maltrattamenti a carico del marocchino-marzanese, 30enne, protagonista di diversi episodi di aggressioni e minacce nei confronti della moglie. La procura gli contesta un episodio in cui buttò la moglie giù dalle scale, per poi minacciarla di morte stringendo un coltello. Solo per un caso, la vittima riuscì a sottrarsi alla furia dell’uomo, scappando via di casa per arrivare alla stazione dei carabinieri. In stato di choc, raccontò quanto aveva appena subito, ricevendo rassicurazioni e denunciando l’accaduto. L’uomo, descritto come una persona violenta, risponde di stalking, maltrattamenti, lesioni, con l’aggravante della minaccia eseguita con un coltello. Il litigio che costrinse la donna alla denuncia si consumò davanti ai figli minori, il 10 novembre 2017.