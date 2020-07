Soldi riciclati per gestire un ristorante nell'Agro: in 3 sotto processo

Sono tre le persone finite a processo per riciclaggio in concorso riguardo l'acquisto e la gestione di un ristorante a San Marzano sul Sarno, insieme all'impiego di capitali ritenuti proventi di delitto. Il gup ha rinviato a giudizio giorni fa tre persone, originari di San Marzano e San Valentino Torio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine

Secondo le accuse, i primi due, in assenza di adeguati redditi e utilità provenienti da delitto, avrebbero impiegato denaro provento di attività delittuose «per acquistare e gestire l’attività commerciale di ristorazione tramite due diverse società», a San Marzano sul Sarno fin dal 2006. Tra le accuse c'è anche quella di porto in luogo pubblico di armi da sparo, senza permesso, verso uno dei tre imputati. L’indagine trae origine da un'indagine dei carabinieri di Nocera Inferiore, che ricostruirono i presunti passaggi di denaro non trasparenti, senza una ben individuata origine dei capitali impiegati per rilevare e gestire di fatto la società, intestata in precedenza alla moglie di uno degli imputati, poi deceduta, anch'ella inizialmente indagata. Quell'impresa commerciale, in sostanza, sarebbe stata viziata dall’utilizzo di fondi ritenuti dagli investigatori e dal pm illeciti: la loro natura sarebbe stata verificata nel corso dell’attività di ricostruzione patrimoniale, concentrandosi sull’operazione di acquisto e sul capitale individuato.