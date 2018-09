Minaccia di morte la ex moglie: "Ti do fuoco", arrestato per stalking

Perseguitava da anni l'ex moglie, minacciandola in più occasioni anche di morte. Come, per esempio, darle fuoco. E' stato arrestato due giorni fa un 50enne operaio di San Marzano sul Sarno

L'arresto

La vicenda che lo riguarda ha origine dal 2015, con l'uomo finito ai domiciliari sempre per le medesime accuse, quelle di stalking, dopo denunce presentate dalla ex moglie. L'operaio, tornato in libertà, aveva ripreso a perseguitare la donna. I due si erano separati nel 2011, ma l'uomo - come accade spesso - non aveva mai accettato quella chiusura. Era geloso di lei, ma non voleva neanche vivere lontano dai suoi tre figli. Da lì minacce e ricatti, con visite sotto casa. Più volte i carabinieri eran intervenuti, su segnalazione della vittima. "Una volta di queste ti dò fuoco", minacciò in un'occasione. L'arresto è scattato dopo l'ultima denuncia, eseguito dai carabinieri agli ordini del comandante della stazione Antonio Loffredo