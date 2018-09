San Matteo 2018: processione senza Gonfalone e banda, i fuochi non mancheranno

Nessun Gonfalone e nemmeno la banda musicale per la processione di San Matteo: come riporta Le Cronache, è quanto risulterebbe dalla delibera di giunta (assenti Eva Avossa e Gaetana Falcone) numero 281 del 5 settembre scorso. In merito alle richieste avanzate dal parroco del Duomo di Salerno, don Michele Pecoraro, per l’evento del 21 settembre, degli otto punti inseriti nell’istanza presentata dal sacerdote solo sei sarebbero stati regolarmente inseriti nel provvedimento.

Il "no"

Laddove don Michele ha chiesto patrocinio e Gonfalone è stato concesso solo il primo, mentre per quanto riguarda la banda musicale “Città di Salerno – Associazione L’altraarte” l’amministrazione ha deciso di non accollarsi i costi.

Lo spettacolo pirotecnico

Circa i fuochi, poi, quest’anno dovrebbe tornare lo spettacolo pirotecnico grazie ad una raccolta fondi avviata dall’Associazione Portatori. Al termine della giornata di festa del Santo Patrono, dunque, sul lungomare, i fuochi torneranno ad illuminare il lungomare. Cresce la curiosità.