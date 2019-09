Decine di migliaia di salernitani omaggiano San Matteo, il gran finale con Arbore e i fuochi

Decine di migliaia di persone, ieri sera, a Salerno, per il gran finale della festa di San Matteo. In piazza della Concordia, infatti, grandi e piccini hanno assistito al concerto finale della Rassegna con Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana. Uno show coinvolgente con il pubblico tutto in piedi per applaudire, ballare e cantare sulle note delle più belle melodie napoletane ed italiane.

La curiosità

Apoteosi conclusiva con "Luna Rossa" mentre il cielo della città di Salerno si colorava dei fuochi artificiali predisposti dal Comune di Salerno al termine della Festa del Patrono San Matteo. "Siamo felicissimi - ha detto il Presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete - per questa spettacolare conclusione della rassegna Camera in Tour che abbiamo voluto a Salerno nel giorno della Festa del Santo Patrono San Matteo. La straordinaria partecipazione di pubblico conferma la validità della nostra idea di promuovere e valorizzare il territorio con grandi appuntamenti di cultura e spettacolo destinati ai concittadini ed ai turisti. Tutti gli appuntamenti hanno fatto il pieno delle presenze grazie anche alle incantevoli location ed alla qualità della programmazione artistica".

La soddisfazione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli