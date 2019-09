San Matteo, gli auguri di Napoli: "Giornata di meditazione e di gioiosa condivisione"

Nel giorno del festeggiamenti in onore di San Matteo la città si stringe al suo Santo Patrono. E il sindaco Vincenzo Napoli invia un messaggio alla cittadinanza spiegando che, quella di oggi, è “una giornata di meditazione e di gioiosa condivisione per una comunità orgogliosa della sua storia ed impegnata a costruire un futuro di solidarietà e prosperità”.

Il messaggio

Per il primo cittadino “il messaggio evangelico del Patrono, al significato spirituale combina una forte esortazione all'impegno personale e collettivo per rendere noi stessi ed il mondo migliori. Sapremo esser degni di San Matteo facendo il nostro dovere di buoni cittadini ed amministratori per rendere Salerno sempre più bella, accogliente, ricca di opportunità”. Infine gli auguri: “Auguri a tutti noi salernitani. W Salerno e W San Matteo”.