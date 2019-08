San Matteo 2019, "gioco di luci" e tappa a Pontecagnano: le novità

Salerno si prepara ai festeggiamenti in onore di “San Matteo” che vedranno per la prima volta la presenza del nuovo arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi. Si inizierà mercoledì 21 agosto, alle 19, con la Santa Messa in occasione dell’Alzata del Panno del Santo Patrono presso la Cattedrale di Salerno. A seguire, la processione nell'atrio col Braccio e il Panno del Patrono di Salerno: dunque, dopo l'Alzata, l'arcivescovo prenderà la parola per la preghiera.

Le novità

Al termine del rito un gioco di luci colorate farà a tutti i presenti gli auguri di un “buon mese di San Matteo”. Le altre iniziative sono ancora in corso di programmazione. Ma, anche quest’anno, sarà rinnovata la peregrinatio della statua del Santo Patrono in tre quartieri del capoluogo. Lo scorso anno le tappe furono a Torrione, Quartiere Europa e Brignano. Quest’anno, però, c’è una ulteriore novità: San Matteo supererà anche i confini di Salerno arrivando alla chiesa dell’Immacolata a Pontecagnano dove giungerà alle 18.30 del 4 settembre e vi resterà fino a sabato 7.