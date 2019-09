Festeggiamenti in onore del Patrono di Salerno: tornano le Giornate Matteane al Duomo

Tutto pronto, per gli appuntamenti in onore del Santo Patrono di Salerno. Torna, dunque, anche il ciclo dedicato alla teologia delle “Giornate Matteane”, previste, come ormai di consuetudine, nelle serate del 18 e 19 settembre in Cattedrale, alle ore 19.

Il programma

Si tratta di un evento, nato tre anni or sono in seno alla nostra Arcidiocesi, che inserisce nell’ambito dei festeggiamenti religiosi anche l’approfondimento teologico sui contenuti del Vangelo di Matteo, allo scopo di sensibilizzare i devoti salernitani e i credenti in generale all’importanza della conoscenza della propria fede cristiana, attraverso un corretto e sano approccio alla Sacra Scrittura.

Gli interventi

I relatori sono sempre teologi, biblisti e docenti delle facoltà teologiche, i quali, utilizzando un linguaggio accessibile a tutti, proporranno una riflessione, divisa in quattro interventi, sulla tematica scelta per il 2019: “Il profilo del discepolo secondo Matteo”. Successivamente gli atti del convegno saranno raccolti e pubblicati, come è già avvenuto per l’edizione del 2018 (per gli interessati, il testo è: “Pregate così. Gesù maestro di preghiera secondo Matteo”, a cura di G. Di Palma e L. Parente, PassionEducativa 2019).