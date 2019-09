San Matteo, grande attesa per i fuochi pirotecnici: ecco i divieti per i diportisti

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Matteo, previsti per la giornata di domani (sabato 21 settembre), la Capitaneria di Porto di Salerno ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 23, ossia prima dello spettacolo pirotecnico che concluderà la festa patronale.

I divieti

In particolare, saranno vietati l’attracco, la navigazione e la sosta di imbarcazioni nel raggio di 280 metri dal punto di accensione dei fuochi d’artificio nell’area del Molo Masuccio Salernitano. Non solo. Ma i proprietari di unità di diporto devono liberare l’area, come detto, dalle ore 23.

Il dispositivo di traffico