New York, anche il presidente del Parlamento Europeo assaggia la pizza salernitana di Ciro Casella

"Abbiamo fatto molta strada io e mio fratello Fabio: essere scelti dal presidente del parlamento europeo Antonio Tajani ci premia dei nostri sacrifici. Noi con la nostra squadra abbiamo fatto un miracolo a New York! Un grazie a tutti voi che ci onorate con la vostra presenza qui al San Matteo NYC! Abbiamo regalato un’emozione ai nostri familiari".

Lo ha scritto su Facebook Ciro Casella, dopo la visita del presidente del parlamento europeo Antonio Tajani presso il suo locale di New York, dove ha assaggiato una squisita pizza made in Salerno che ha deliziato innumerevoli buongustai di tutto il mondo. Emozioni e soddisfazione, con una pioggia di like.