San Matteo 2019, ecco le tappe della "peregrinatio" a Salerno e Pontecagnano

Emergono nuovi dettagli sui festeggiamenti in onore di San Matteo. Dopo l’Alzata del Panno, avvenuta lo scorso 21 agosto, venerdì prossimo saranno celebrati i santi martiri salernitani, Caio, Ante e Fortunato: alle 19, presso la Cattedrale di Salerno, sarà svolta una messa nella cripta.

Le tappe

Mercoledì 4 settembre, invece, avrà inizio la peregrinatio della statua del Santo Patrono in tre parrocchie diocesane: la prima tappa sarà oltre il confine del capoluogo, ossia alla chiesa dell’Immacolata a Pontecagnano, guidata da don Antonio Pisani, dove giungerà alle 18.30; sabato 7 settembre la seconda tappa sarà nella chiesa di Madonna di Fatima, guidata da monsignor Antonio Montefusco, nel quartiere Pastena; lunedì 9 settembre arriverà nella parrocchia di Santa Maria e San Nicola, ad Ogliara, accolto dal parroco don Pietro Rescigno; mercoledì 11, invece, farà ritorno in cattedrale in forma privata.

La curiosità

Giovedì 5 settembre, 17.30, si terrà, al Museo Diocesano, la presentazione del libro “Nella vignetta del Signore. Il Vangelo disegnato con il sorriso”: una raccolta di vignette realizzate da don Giovanni Berti (detto Gioba) dedicate a San Matteo.