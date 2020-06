Rinvenute attrezzature da sub a San Mauro Cilento: si cerca un disperso, poi il lieto fine

Si sono vissute ore di angoscia, nella serata di ieri, sulla spiaggia di San Mauro Cilento, dov’è stato rinvenuto un barchino insieme ad altre attrezzature da sub.

Il caso

Si è subito pensato ad un disperso in mare. E così è stata allertata la Guardia Costiera che ha subito monitorato lo specchio d’acqua che bagna il litorale del comune cilentano. In azione anche un elicottero dei vigli del fuoco. Poi il lieto fine: un uomo della provincia di Napoli ha rivendicato la proprietà degli oggetti, che aveva perso il giorno precedente ma non ne aveva denunciato la scomparsa.