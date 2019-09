Blitz a San Mauro Cilento: chiusa la sagra "Settembre ai fichi"

E’ terminata con un giorno di anticipo la decima edizione della sagra “Settembre ai Fichi” organizzata, nel weekend, a San Mauro Cilento.

Il blitz

Sabato sera, durante la seconda giornata dell’iniziativa, hanno fatto irruzione i carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e gli uomini dell’Asl per effettuare i controlli amministrativi e non solo. E, nel corso proprio delle ispezioni, sarebbero state riscontrate delle irregolarità che hanno portato alla cessazione ad horas della manifestazione culinaria e musicale. Amareggiate le persone in fila e sedute tra gli stand, alcuni delle quali sono state costrette a richiedere il rimborso del ticket.