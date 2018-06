San Mauro Cilento, ex sindaco e amministratori dovranno lasciare il paese

Il Tribunale del Riesame di Vallo della Lucania si è pronunciato oggi sui ricorsi presentati dagli avvocati degli indagati nell’inchiesta giudiziaria che ha comportato un vero e proprio terremoto politico a San Mauro Cilento.

Gli indagati

Nel mirino dei magistrati sono finiti l’ex sindaco Carlo Pisacane, gli ex assessori Fernando Marrocco e Angelo Di Maria, i due ex consiglieri comunali Fabrizio Cusatis e Pasqualino Volpe, l'ex segretario generale Claudio Auricchio, i funzionari dell’ufficio tecnico e ragioneria Franco Volpe e Angelo Cilento e l’amministratore di una ditta di trasporti che opera nel settore rifiuti Alfonso Palmieri. L’obbligo di dimora nel paese di residenza - riporta Infocilento - è stato modificato in divieto di dimora. L’ex primo cittadino e gli altri amministratori comunali dovranno lasciare San Mauro Cilento. Diversa la posizione del segretario comunale Claudio Auricchio per il quale sono state revocate tutte le misure, con l’interdizione di esercitare incarichi pubblici. Stessa interdizione per i due funzionari comunali Franco Volpe ed Angelo Cilento.