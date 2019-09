Cilento, i Nas chiusono la sagra: il sindaco porta tutti in terrazza

Dopo il blitz dei carabinieri del Nas e del personale dell'Asl che ha portato alla chiusura anticipata della sagra "Settembre ai Fichi", arrivata alla decima edizione ed organizzata lo scorso weekend a San Mauro Cilento, l'amministrazione comunale del piccolo comune cilentano ha deciso di dare un segnale alla cittadinanza.

L'annuncio a sorpresa

Ieri sera il sindaco Giuseppe Cilento ha invitato i suoi concittadini a partecipare a una "festa popolare sulla Terrazza. Sarà una serata straordinaria - ha scritto sulla sua pagina Facebook - che vedrà tutti gli stand cucinare e lavorare insieme per festeggiare Settembre ai Fichi. Siamo uniti più che mai". E in tanti hanno risposto positivamente all'appello del primo cittadino presentandosi sulla terrezza per degustare cibo (in particolare fichi) e bevande locali.