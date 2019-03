Auto blocca l'ingresso a "San Pietro a Corte": la polemica

San Pietro a Corte chiuso per colpa di un’automobile. E’ quanto accaduto questa mattina a Salerno, dove dipendenti e visitatori sono rimasti fuori dallo storico monumento longobardo, situato nel centro storico, perché una vettura è stata parcheggiata in modo irregolare davanti al cancello d’ingresso nonostante la presenza dei cartelli di divieto e rimozione forzata. Una problematica che tende a ripetersi per colpa dei soliti incivili. Nel 2018 il complesso monumentale ha visto aumentare le presenze raggiungendo quota 25 mila visitatori.

La testimonianza

Il presidente del Gruppo archeologico salernitano Felice Pastore, intervistato da Il Mattino, dice: "Dispiace moltissimo vedere questa immagine. Abbiamo più volte sollevato il problema e richiesto l'installazione di un pilot elettronico. Lo stiamo aspettando".