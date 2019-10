"Suo nipote ha avuto un incidente, ci dia 4mila euro": tentata truffa ad anziana a San Pietro al Tanagro

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di una persona anziana nel Vallo di Diano. Questa mattina una donna residente a San Pietro al Tanagro è stata raggiunta dalla telefonata di un finto avvocato che l’ha informava del fatto che il nipote era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Non solo. Ma, per rendere più credibile il raggiro, l’ha fatta parlare anche con un uomo che ha finto di essere proprio il nipote della vittima.

Il tranello

Per aiutare quest’ultimo il sedicente legale ha chiesto alla nonnina di consegnare ben 4 mila euro ad una terza persona che si sarebbe recata, successivamente, presso la sua abitazione. L’anziana, però, si è subito insospettita ed ha allertato i familiari che, a loro volta, hanno informato dell’accaduto i carabinieri. Le indagini per risalire all’identità dei malviventi sono in corso