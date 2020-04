Vedono i carabinieri e lanciano la droga dal finestrino: tre arresti a San Rufo

Lanciano la droga dal finestrino dell’auto, poi si danno alla fuga ma vengono bloccati dai carabinieri. E’ quanto accaduto nel comune di San Rufo, dove sono finiti in manette un pregiudicato di 23 anni, un altro giovane di 24 anni ed un uomo di 49 anni per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'episodio

Durante un posto di blocco i militari hanno notato che da una vettura in transito, con a bordo i tre, veniva lanciato un sacchetto di plastica e che il conducente, invece di fermarsi, aumentava la marcia per sfuggire al controllo. Dopo aver intimato l’alt, hanno recuperato l’involucro contenente 70 grammi di marijuana. I tre uomini sono stati tratti in arresto e, nei loro confronti, elevate contravvenzioni per aver violato le misure governative di contenimento dell’epidemia da Coronavirus. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Lagonegro attraverso la celebrazione del rito per direttissima in videoconferenza, secondo il protocollo di intesa siglato dalla Procura della Repubblica di Lagonegro e dal locale Tribunale, attraverso l’utilizzo di tablet in uso alla Compagnia di Sala Consilina, dotazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.