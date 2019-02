San Valentino 2019 all'hotel Raito, in Costiera Amalfitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Hotel Raito, con la sua vista mozzafiato a Vietri sul Mare, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, è la destinazione romantica per eccellenza. In occasione di San Valentino propone Love-Made Aperitif, uno stuzzicante aperitivo al bar I Faraglioni, e una raffinata cena al ristorante Il Golfo, firmata dallo Chef Francesco Russo. Il menù prevede: terrina di polpo ai pistacchi e limone, scarola riccia e salsa di papaccelle, cavatelli di ricotta al ragù di seppioline e gamberi al finocchietto spontaneo, dorso di spigola in croccante di pane alle alici di Cetara e mozzarella, millefoglie di patate e olive, e raviolo di verdure. Per finire in dolcezza, soufflé al cioccolato fondente, gelato al fior di latte e caramello al frutto della passione. www.hotelraito.it (€120 a coppia - e per chi ha già festeggiato o prenotato un ricevimento di matrimonio presso la struttura €100 a coppia). È, inoltre, disponibile una speciale proposta che permette alle coppie di trascorrere la giornata del 14 febbraio all'Hotel Raito, a partire dalle ore 11, con aperitivo e cena romantica in chiusura (€190 a coppia) e con l’opzione in aggiunta del percorso SPA da 2’ e 30’’ in orario da concordare (€250 a coppia).