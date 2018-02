San Valentino 2018, allori anche per una struttura del salernitano con Travelers’ Choice Hotel Awards

Anche il salernitano è tra le mete più romantiche per San Valentino. Parola di TripAdvisor®, il noto sito di viaggi che ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2018 nella categoria Migliori Hotel Romantici. I premiati sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni raccolte in un periodo di 12 mesi dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale e sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione quantità e qualità delle recensioni dei viaggiatori, attribuendo un peso maggiore alle recensioni relative a soggiorni di coppia. La tariffa media a notte di tutti gli hotel romantici premiati a livello mondiale è di 262€.

Campania la regione più romantica d’Italia

Con cinque hotel presenti nella Top 10 nazionale la Campania si aggiudica il primato di regione più premiata nella categoria Migliori Hotel Romantici dei premi Travelers’ Choice 2018. Apre la classifica La Minerva, Capri (1°), seguito dal Capri Wine Hotel (3°), dalla Maison la Minervetta a Sorrento (6°), dal Luxury Villa Excelsior Parco a Capri (8°) e dal Monastero Santa Rosa Hotel & Spa a Conca dei Marini (9°). Accanto alla Campania, troviamo il Veneto come regione maggiormente apprezzata dai viaggiatori innamorati nella Top 10 italiana con due strutture premiate: Al Ponte Antico Hotel (2°) e l’Hotel Al Ponte Mocenigo (10°). Completano la Top 10 l’hotel Sextantio Le Grotte della Civita a Matera (4°), l’Hotel Villa Ducale a Taormina (5°) e l’Aia Mattonata Relais a Siena (7°). Tanta curiosità.