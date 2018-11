Manda foto "hot" al fidanzato di lei per farli lasciare: sarà processato

Pur di avere con se quella ragazza di 26 anni, arrivò a inviare delle foto dal contenuto compromettente al suo fidanzato ufficiale, pur di far cessare la loro relazione. Sarà processato per violenza privata e stalking un uomo di 37 anni, mandato a giudizio dalla procura di Nocera Inferiore, per fatti compresi tra la metà del 2017 e il mese di agosto di quest'anno.

Le foto "hot"

Cuore dell'indagine due denunce, sporte da una giovane ragazza di Sarno, nelle quali fu spiegato ai carabinieri come quell'uomo, con il quale aveva stretto un relazione sentimentale, avesse cominciato a perseguitarla. Non solo atteggiamenti da stalker (seguirla sotto casa e a lavoro in auto) ma anche violenza privata. Un reato che l'uomo avrebbe commesso, inviando delle foto al suo fidanzato ufficiale, nelle quali erano raffigurati rapporti sessuali consumati tra la giovane e l'imputato. Un'azione decisa per interrompere la loro relazione ed avere la ragazza tutta per sè. La procura di Nocera Inferiore, dopo aver chiuso l'indagine, ha chiesto per l'imputato il giudizio immediato.