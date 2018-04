In un box armi da fuoco e sigarette di contrabbando: straniera a processo

Armi e sigarette di contrabbando in casa: T.P. , ucraina di 40 anni residente a San Valentino Torio, finisce a processo. Fu arrestata nel novembre 2017 dalla Guardia di Finanza, dopo un blitz all’interno della sua abitazione. In casa aveva 748 kg di tabacchi lavorati esteri di marche comprese tra le Marlboro e le Chesterfield. Insieme alla merce, c'erano anche armi pericolose detenute illecitamente, come due fucili a pompa e relative munizioni, oltre alla somma in denaro di 530 euro, ritenuto provento della vendita illecita.



La donna aveva anche alcune targhe estere. I fucili sequestrati erano un 30RKKassnar e uno Smith&Wesson modello 916, quest’ultimo smontato e privo di numero di matricola. Poi le targhe, tedesche, polacche e ucraine, sequestrate insieme ad un cellulare e una scheda telefonica. Tutto il materiale sequestrato era all'interno di un box, interno al domicilio. La donna è accusata di aver violato le leggi doganali sui tabacchi lavorati e di detenzione illecita di armi e munizionamento.