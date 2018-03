Porto d'armi, non idoneo per il rilascio ottiene licenza dopo più di 20 anni

Gli era stata rifiutata l’autorizzazione per il porto d’armi per via di problemi di natura psichiatrica, riscontrati quando fu chiamato per il servizio militare. Ora, una nuova visita medica lo dichiara idoneo. L'uomo è un 45enne originario di San Valentino Torio. Nel 1992 fu riformato per il servizio militare, secondo un provvedimento dell’ospedale militare di Caserta, per turbe psichiche. Nel 1993 fu sottoposto, a richiesta dell’Ufficio Patenti della Prefettura di Salerno, ad una visita medica psicotecnica, a causa della presenza di un'infermità da chiarire. Ancora, nel 1994 fu la volta di un'ulteriore visita. Un percorso, il suo, che non gli permise di arruolarsi nel servizio di leva. Ma secondo una memoria difensiva redatta dall'avvocato di fiducia, Stanislao Sessa, quelle attestazioni mediche non corrisponderebbero al reale stato di salute dell’uomo, ma sarebbero state prodotte per "eludere" la leva militare.

La nuova visita

Un paradosso, perchè il 45 enne di San Valentino si era presentato all’Asl di Salerno per farsi certificare l’idoneità al rilascio della licenza per porto di fucile ad uso caccia. E l'istanza, come da prassi, gli era stata rigettata. A nulla era valso un ricorso presentato nel 2009 e poi negli anni successivi. Nel 2014 decise poi di sottoporsi ad un’analisi medica approfondita, il test “Minnesota Multiphasic Personality Inventory”. E li la valutazione cambiò in positivo. L’istruttoria tornò alla questura di Salerno, nel 2015, che chiese un ultimo parere all’Asl: una visita di tipo collegiale per verificare se il paziente avesse i requisiti per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile. La risposta è stata positiva, tanto da spingere la Divisione Polizia Amministrativa Sociale a firmare il rilascio.