San Valentino, litigano all'incrocio poi li investe: condannato

Tutto era nato da un diverbio legato a ragioni di viabilità stradale. Poi aveva ingranato la marcia e rincorso una coppia per tamponarla volontariamente. Riuscendoci. Per questo episodio, risalente al maggio scorso e avvenuto tra Sarno e San Valentino Torio, il giudice ha condannato a 2 anni di reclusione un ragazzo di 27 anni. P.P. le sue iniziali. Quel giorno la coppia viaggiava su di un ciclomotore: la ragazza riportò escoriazioni al braccio destro mentre peggiore fu la sorte del ragazzo, che si fratturò la tibia e il perone. La prognosi fu di oltre 40 giorni. I due furono trasferiti con urgenza all’ospedale.

Il litigio e l'investimento

La discussione tra la coppia e il giovane, che guidava una Fiat 500, era legata a futili motivi e cominciata nei pressi di una palestra. Il ragazzo aveva inveito contro un’anziana che attraversava la strada. Il rimprovero del motociclista aveva, poi, generato una discussione tra questi ultimi due. Tra i due si era consumata anche una breve aggressione fisica. Poi entrambi si erano rimessi in viaggio, ma P.P. decise di inseguire la motocicletta, arrivando fino a via Sarno, dove speronò il mezzo con in sella l’uomo e la ragazza. Il 27enne fu identificato solo dopo tempo, con una denuncia a piede libero e un’accusa di tentato omicidio. La sentenza è stata emessa dal Gup Luigi Levita, del tribunale di Nocera Inferiore, che ha sospeso la pena per il ragazzo. E derubricando l’accusa iniziale in lesioni volontarie: «La ricostruzione dei fatti ha fatto emergere - si legge nelle motivazioni - soltanto un chiaro intento lesivo da parte dell’imputato, connesso ad una banale lite stradale».