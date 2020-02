Gli innamorati invadono San Valentino Torio: grande festa nel weekend

San Valentino Torio è stata per quattro giorni la “capitale dell’amore”. Da giovedì a domenica scorsa,infatti, sono state numerose le iniziative organizzate per festeggiare “San Valentino”: riti sacri, rappresentazioni teatrali, luci d'artista, gastronomia. I suggestivi vicoli dei centri storici hanno fatto da cornice a nuovi progetti di promozione turistica, come il “Saint Valentine in love” che ha inondato il paese di luce e colori coniugando i festeggiamenti religiosi del Santo Patrono ai momenti ludici e di intrattenimento.

La sagra

Inoltre si è tenuta la tradizionale sagra della "Pulpetta e Pastenaca", la famosa polpetta di carote tipica di San Valentino Torio, apprezzata da grandi e piccini. L'evento ha riproposto un’antica tradizione gastronomica locale.