San Valentino Torio, sodalizio "formato famiglia" per i permessi di soggiorno: in 3 nei guai

Si sarebbero fatti pagare dagli 80 euro ai 200 euro, per ogni pratica relativa all’ingresso e permanenza degli stranieri sul nostro territorio. Somme che, invece di finire nelle casse comunali quali oneri di rilascio di certificati di idoneità alloggiativa o pagamento di tributi locali, sarebbero finite nelle tasche degli indagati, accusati di aver consegnato agli interessati false ricevute di pagamento postale e falsi certificati amministrativi.

Il caso

Come riporta Il Mattino, si indaga sul sodalizio formato famiglia costituito da una dipendente del Comune di San Valentino Torio, dal figlio e dalla nuora, tutti e tre rinviati a giudizio. A disporre il processo, per il prossimo 17 gennaio al tribunale di Nocera Inferiore, è stato il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Salerno, Enzo Pellegrino. Accertamenti in corso, per far luce sulla vicenda.