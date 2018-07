Diffondeva foto dell'Isis attraverso Facebook: finisce a processo

Aveva diffuso foto e immagini dello Stato Islamico, l'organizzazione terroristica meglio nota come Isis, poi anche insulti contro le forze dell'ordine. Ora finisce a processo con l'accusa di terrorismo.

I messaggi

L'imputato è un magrebino di 32 anni, residente a San Valentino Torio. Noto per precedenti per spaccio e almeno trenta evasioni dagli arresti domiciliari, l'uomo è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Salerno. L'accusa è di istigazione per delinquere finalizzata al terrorismo finisce a processo L’indagine che lo riguarda è racchiusa tra i mesi di novembre e dicembre, nel 2015. Gli uomini della sezione Antiterrorismo della Procura di Salerno gli avevano sequestrato telefoni cellulari e computer, dopo aver visionato foto e immagini dal suo profilo Facebook dove venivano diffuse foto che esaltavano l'Isis e il suo massimo rappresentante, il califfo Al Baghdadi.