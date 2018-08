San Valentino Torio, ladro seriale di Apecar finisce a processo

Affronterà il processo il ladro seriale di tricicli, razziatore di apecar, ladro specializzato, in grado di effettuare quattro diversi colpi di cui è ora chiamato a rispondere in pubblico dibattimento. A.C., 64enne napoletano con precendenti, difeso di fiducia dall’avvocato Giovanna Ventre , è accusato di quattro diversi episodi di furto, eseguiti in sequenza in un periodo di circa due mesi.

Ladro seriale

Il primo è datato 15 febbraio 2017, con il blitz a San Valentino, lungo Via Provinciale, ai danni di un motoape parcheggiato in uno spazio di pertinenza di una ditta di prodotti agricoli. Il secondo episodio è datato otto marzo 2017, un mese dopo circa, con nuovo avvicinamento , salita rapida a bordo e di nuovo la fuga, senza colpo ferire, sottraendo il secondo apecar dal parcheggio comunale di San Valentino Torio in via Annunziata. Il terzo episodio risale al tredici marzo, circa una settimana dopo il precedente fatto, con identico iter e modus operandi, col furto commesso ai danni di un nuovo mezzo, sempre un Piaggio apecar di uso locale per trasporto piccoli carichi di frutta, verdura, prodotti agricoli o alimentari, per lo più, o lavori di servizio artigiano, raccolta metalli o altro: in questo caso il mezzo sottratto era parcheggiato a Sano, all’esterno di un supermercato lungo via Saltimatti. I raid avvenivano non appena i proprietari erano scesi dal mezzo. Il poker che completava quattro diversi capi d’imputazione riguarda un’apecar parcheggiato in via Buonaiuto.