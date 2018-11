Tre africani sfruttati per la raccolta della frutta: imprenditore rischia processo

E’ sotto accusa per sfruttamento della manodopera clandestina un imprenditore agricolo, E.R. , originario di Striano, la cui attività finì oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine.

Le accuse

Sullo sfondo, c’era un controllo di verifica nell’ambito del lavoro nei campi durante il periodo di raccolta di frutta, tra le zone di San Marzano sul Sarno, Sarno, Striano e San Valentino Torio. Il sopralluogo in questione fu effettuato il 6 settembre 2017 dai carabinieri: in quell’occasione furono tre le persone e lavoratori stranieri trovati alle dipendenze dell’uomo. Erano tutti di origine magrebina, impegnati nella raccolta di prodotti agricoli precedentemente acquistati dall’imputato, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e reiterati. Tra mancati versamenti delle ritenute previdenziali e violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’ultimo accertamento, costato ora allo stesso la richiesta di processo a firma della procura di Nocera Inferiore, riguarda uno sfruttamento sul lavoro, nei riguardi di persone extracomunitarie, tutte prive di permesso di soggiorno.