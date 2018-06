San Valentino Torio, lo accusano di lesioni e prostituzione: a processo per falso

Rispondono di false dichiarazioni in qualità di testimoni C.F. e S.A. , imputati che ora rischiano il processo. Secondo le accuse testimoniarono in giudizio davanti ai giudici della sezione collegiale del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di A. V., che fu accusato il 22 ottobre 2014 di lesioni aggravate, induzione alla prostituzione e maltrattamenti in famiglia, commessi anche su minori.

La falsa testimonianza

Tale costrutto, secondo le accuse, era mendace, con dichiarazioni non coincidenti e smentite in sede processuale da altri testimoni, al punto da produrre la richiesta degli atti processuali al pubblico ministero per ulteriore procedimento nei confronti dei due. Ancora, la sola donna, di origini marocchine risponda anche di calunnia, per aver denunciato A.V. accusandolo falsamente delle relative accuse, sapendolo innocente, di maltrattamenti, lesioni e induzione alla prostituzione, in data 7 settembre 2009. A carico dell'uomo c'era stato un procedimento penale seguito ad un accoltellamento che aveva riguardato proprio la marocchina: un episodio giunto al termine di una serie di incomprensioni, violenze, contese interne al rapporto familiare. Il fendente, che poteva avere ben più gravi conseguenze, mandò la donna in ospedale. L'uomo, dopo quell'aggressione, divenne irreperibile. Ora, dopo lo sviluppo del processo per maltrattamenti e violenza sessuale, è arrivata la richiesta di processo per dichiarazioni fallaci, accusatorie senza fondamento, portate dai due attuali imputati.