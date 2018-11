Minaccia di morte straniero con una roncola, poi aggredisce i carabinieri

Risponde di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia un 25enne di San Valentino Torio, per il quale è stato chiesto il giudizio immediato. I fatti risalgono al 26 ottobre scorso. A spingere per un intervento dei carabinieri fu la minaccia, esplicita, che il ragazzo diresse ad un magrebino.

Dopo averlo notato, uscì di casa con in mano una roncola, minacciando di morte apertamente lo straniero: "Qua comando io...ti taglio la testa...ti taglio le gambe". Il panico creato in strada portò lo stesso straniero a rivolgersi ai carabinieri. Quando i militari giunsero sul posto, però, il giovane provò a sottrarsi al controllo con violenza, spingendo entrambi i militari e tentando di scappare. Ad uno, provocò una contusione al dito della mano destra, giudicata guaribile in dieci giorni dal pronto soccorso dell'ospedale, dove il militare fu costretto a recarsi. Il giovane finì agli arresti domiciliari, ma i motivi di quelle minacce di morte allo straniero restano, al momento, sconosciute. Il sospetto è che la vittima possa aver creato disturbo al ragazzo, nei pressi di casa sua. Il processo ne chiarirà le ragioni