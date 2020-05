Insulti, aggressioni e minacce a sfondo razzista: ragazzo di 16 anni finisce in comunità

Un ragazzo di 16 anni è finito in una comunità per minori del napoletano, con le accuse di lesioni e stalking. La procura dei Minori di Salerno gli contesta anche l'aggravante della discriminazione razziale. L'indagato avrebbe infatti insultato e aggredito più volte, nel corso dell'ultimo anno, un ragazzo straniero di 16 anni, africano, a San Valentino Torio

Le accuse

L'indagine è nata dopo la denuncia sporta dal padre della vititma, che ha raccontato di diversi episodi di cui sarebbe stato vittima il figlio. Lo stesso ha fatto quest'ultimo, al pm a Salerno, raccontando di insulti a sfondo razziale, di aggressioni, l'ultima qualche settimana fa, e di costanti minacce consumate ogni volta che lo stesso incontrava l'altro per strada. Nei prossimi giorni, il 16enne comparirà dinanzi al gip per l'interrogatorio di garanzia, per potersi difendere dalle accuse mosse dall'autorità giudiziaria.