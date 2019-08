Morte di Raffaele Frigenti: la commovente lettera di Torquato a Strianese

Dopo il drammatico incidente stradale verificatosi ieri mattina, a Pagani, in cui ha perso la vita il giovane Raffaele Frigenti, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha deciso di scrivere una lettera pubblica al suo collega di San Valentino Torio Michele Strianese per esprimere il suo personale cordoglio. Ma, come ci tiene a precisare lui stesso, il contenuto della missiva è rivolto anche a se stesso essendo padre di un ragazzo che ha la stessa età della vittima.

Ecco la lettera: