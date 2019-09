Murales della Salernitana vandalizzato nell'Agro, il presidente Strianese: "Atto vile"

Un murales della Salernitana a San Valentino Torio è stato vandalizzato da ignoti. Sull'episodio è intervenuto il sindaco e presidente della Provincia, Michele Strianese, condannando l'accaduto: "Da sindaco di Ssn Valentino Torio e da Presidente della Provincia di Salerno, condanno fermamente il vile gesto di scalmanati che hanno danneggiato il murales realizzato per i 100 anni della Salernitana. Ho investito le forze dell’ ordine per chiarire l’ accaduto, visto che c’ e’ una telecamera di videosorveglianza a pochi metri. Questo murales ha un significato piu’ profondo rispetto a quello esclusivamente calcistico. Forse qualcuno non lo ha capito e protesta per becera contapposizione sportiva. Con tutte le forze mi impeAgnero’ ad individuare gli autori. Bisogna sempre avere rispetto per tutto e tutti anche quando non si hanno le stesse idee". Sull'episodio indagano le forze dell'ordine