Anziano trovato in casa con pistole e munizioni da guerra: arrestato

Gli trovano in casa due pistole semiautomatiche e centinaia di munizioni. E’ finito agli arresti domiciliari R.A. , 76enne di San Valentino Torio, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione agli ordini del comandante Gennaro Corvino. Durante un servizio mirato al rintraccio di armi clandestine, i militari sono giunti alla residenza dell’anziano, dopo una serie di perquisizioni domiciliari. L’uomo aveva con se due pistole illegalmente detenute ma funzionanti. Le due armi, una calibro 9x21 e 9x18, entrambe con matricola abrasa, erano illegalmente detenute nella propria abitazione.

Le munizioni da guerra

Avevano il caricatore pieno. I carabinieri hanno infatti trovato e posto sotto sequestro numerose munizioni per entrambe le armi: più di 300 proiettili, di cui la metà sono risultati essere di guerra. Dopo le formalità di rito, il 76enne R.A. è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore. Nei giorni scorsi è comparso dinanzi al gip del tribunale per l’interrogatorio di garanzia. Al termine, il magistrato ha convalidato l’arresto e disponendo, in conferma, la misura degli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di ricettazione e detenzione illecita di armi da fuoco. La scoperta è stata fatta attraverso una serie di perquisizioni volute dal comando, finalizzata alla ricerca di armi. Un blitz presso diversi domiciliari, alcuni dei quali attenzionati in virtù dei soggetti che vi abitavano, fino al controllo specifico nella casa del 76enne.