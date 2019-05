Lanciano petardi in chiesa durante la messa, il parroco: "So chi sono"

Momenti di tensione, sabato sera, alle 19.15, a San Valentino Torio dove due ragazzini hanno lanciato dei petardi all’interno della chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo durante la celebrazione della Santa Messa.

L'amarezza del parroco

Tanto lo spavento dei fedeli e l’incredulità del parroco don Alessandro Cirillo che ha denunciato l’accaduto pubblicando anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che hanno ripreso i due ragazzini prima all’esterno e poi sul portone principale della chiesa. “Non so forse sarà uno nuovo sport a me sconosciuto o forse solo cattiva educazione. comunque, pazienza; dobbiamo fare qualcosa ed in fretta per i nostri ragazzi. voi le considerazioni.... ho capito chi sono i ragazzi! Vi perdono e con me tutti fedeli che si sono presi un bello spavento”.

