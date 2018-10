Revocato obbligo di dimora, torna libero l'ex concorrente del reality "Temptation Island"

Torna in libertà, senza più obbligo di firma alla polizia giudiziaria, l'ex concorrente del reality Temptation Island di Canale 5, Andrea Celentano, coinvolto mesi fa in un'indagine su un giro di truffe su vendite di auto di lusso.

L'indagine

Difeso dal legale Alessandro Laudisio, il 25enne è stato liberato dall'obbligo di firma, deciso in prima istanza dal gip del tribunale di Nocera Inferiore. Dietro apposita istanza del suo legale, il giudice Gustavo Danise non ha ritenuto sussistente alcuna evidente emergenza che portasse alla conferma della misura personale, insieme al tempo trascorso dalla sua emissione. A carico del ragazzo, resta un solo episodio di riciclaggio. L'inchiesta, che ha visto raggiungere da misura personale anche il padre Luigi, si concentra un presunto sistema basato sulla vendita di auto di lusso a clienti facoltosi, in particolare francesi e tedeschi. Il gruppo - nove le persone che hanno ricevuto l'avviso di garanzia - avrebbe attratto acquirenti stranieri in Italia con proposte di vendita di vetture di lusso o d’epoca, offerte a prezzi comodi ed inferiori rispetto a quelli di mercato. I clienti giungevano in Italia, alloggiando in alberghi e ristoranti per visionare le auto, per poi avviare la trattativa su di un accordo di fiducia. Le persone ritenute promotori delle truffe sarebbero riuscite ad ottenere, prima di sparire, un pagamento cospicuo a titolo di anticipo. Auto che poi non venivano più vendute, con la scomparsa fisica di chi si proponeva come mediatore.