Restyling da 3 milioni di euro a San Valentino Torio: ecco gli interventi

Strade, piazze, parcheggi e sicurezza nel comune di San Valentino Torio: sono in arrivo 3 milioni di euro per opere straordinarie per il paese. Giovedi 1 Agosto alle ore 17.00 il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà in città, al Comune, dove, unitamente al Sindaco ed all'amministrazione Comunale, consegnerà 3 Milioni di Euro alla ditta aggiudicataria dell'appalto.

Le strade

Si parte con l'inizio dei lavori per realizzare una grande opera di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di tante aree del comune. L'obiettivo rientra in una vasta opera di restyling urbano tra strade, piazze, sicurezza, segnaletica, parcheggi, marciapiedi e quant'altro. Queste le zone interessate dai futuri lavori. via Porto (anche rete idrica); via Annunziata, Piazza Padre Marco Salerno, via Sottosanti, via Roma, via Capitano vito Ruggiero, Via Terrazzani (con parcheggio in area scuola media), via 28 ottobre, via Orto, via Giovanbattista Vico, via Cesina, via Sanguette, via San Vincenzo (anche rete idrica), via Vetice e la superstrada ex SS 367.