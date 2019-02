Sfilata di moda sul sagrato della chiesa, è polemica

Festa patronale e sfilata di moda. Partendo dall'interno di una chiesa. E' quanto avvenuto a San Valentino Torio, durante la festa patronale, sabato sera. Enorme lo sdegno sui social, a seguito di un video pubblicato da qualche utente, che ha commentato in maniera negativa la serata organizzata presso la chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, con le modelle a sfilare per le scale della chiesa, fino all'arrivo sul palco. I commenti hanno riguardato perlopiù la circostanza di usare il sagrato, a fare da sfondo ad un evento mondano, non proprio apprezzato da tutti.