San Valentino Torio, insegnante si toglie la vita lanciandosi dal balcone

Si è lanciata dal balcone di casa, così una ex insegnante di San Valentino Torio ha messo fine alla sua vita. Il fatto si è verificato questa mattina intorno alle 10, quando la donna è uscita sul balcone di casa, a Casatori, frazione della cittadina dell'Agro, si è arrampicata alla ringhiera e si è lasciata cadere. Un tonfo sull'asfalto e lo stupore dei residenti che si sono precipitati in strada per capire cosa fosse accaduto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma medici ed infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. S.V., queste le iniziali della donna, ex insegnante, 53 anni, persona molto conosciuta in città. Sconosciute le cause del gesto. I vicini hanno raccontato di una donna che ultimamente usciva poco e si vedeva raramente in giro. Sul posto anche le forze dell'ordine.