Mercati rionali verso la riapertura a Salerno, al via la sanificazione del Centro Agroalimentare

Mercati rionali verso la riapertura, a Salerno. Così, presso il Centro Agroalimentare, in previsione di un aumento dei flussi commerciali presso la struttura comunale di via Mecio Gracco, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore al Commercio Dario Loffredo hanno predisposto, per sabato 16 maggio, un ulteriore intervento straordinario di disinfezione e sanificazione di tutte le superfici.

La ditta

Ad occuparsene, sarà la ditta specializzata che eseguirà l’intervento secondo il protocollo stabilito dal Ministero della Salute. L’intervento è volto a garantire la sicurezza di tutti gli operatori del Centro e costituisce un'ulteriore importante misura di prevenzione a tutela della salute pubblica.

