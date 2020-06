Sanificazioni, contro truffe a danno di esercenti il Codacons pubblica l'elenco di imprese convenzionate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Contro il “business” delle sanificazioni rese obbligatorie per legge scende in campo il Codacons, con una iniziativa tesa a bloccare speculazioni e truffe e garantire correttezza alle tante imprese e attività che devono sostenere costi per sanificare i propri locali. L’associazione ha pubblicato oggi sul proprio sito web il primo elenco di ditte specializzate in sanificazione che hanno siglato una convenzione con il Codacons, tesa a garantire tariffe calmierate, trasparenza e pieno rispetto delle disposizioni di legge. Come noto il settore delle sanificazioni rappresenta un vero e proprio “Far west”, dove si stanno verificando in questi giorni speculazioni e truffe a danno sia di esercenti e attività, sia dei cittadini, con prezzi folli richiesti a imprese, condomini e negozi vari, e tariffe che arrivano fino 25 euro al metro cubo a fronte di listini attorno a 1,5 euro al metro cubo del periodo pre-Covid – spiega il Codacons – L’obbligo di sanificazione ha poi moltiplicato il numero di aziende che si sono improvvisate “specializzate” nel campo, e che promuovono interventi di sanificazione pur non essendo dotate di alcuna autorizzazione in tal senso. Proprio per venire incontro alle esigenze di esercenti, negozi, imprese e condomini, il Codacons ha siglato convenzioni con le aziende operanti nel settore, volte a garantire correttezza e prezzi calmierati ed escludere dal mercato gli operatori scorretti. L’elenco delle prime aziende che hanno aderito all’iniziativa è pubblicato alla pagina https://codacons.it/richiedi-subito-lintervento-di-una-azienda-sanificatrice-convenzionata/ Tutte le ditte interessate ad aderire alla convenzione possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per essere inserite, dopo una scrupolosa valutazione delle tariffe e delle condizioni offerte, nell’elenco del Codacons, mentre chi vuole avvalersi della convenzione può visitare il sito Codacons o contattare l’associazione al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.