Sanificazione e disinfezione al Centro Agroalimentare: l'avviso del sindaco

E' prevista il 19 marzo, la chiusura pomeridiana del Centro Agrolimentare di Salerno per la disinfezione e la sanificazione straordinaria. L'intervento, volto a garantire le migliori condizioni di igiene e sicurezza per gli operatori e i frequentatori del centro, prenderà il via alle ore 14 e durerà fino a tarda sera. Sarà, in ogni caso, garantita la riapertura nella giornata di venerdì 20 marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avviso

Ad ogni modo, nella giornata di giovedì 19 marzo, il Centro Agroalimentare resterà regolarmente aperto, così come in quella del 20 marzo.