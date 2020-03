Al via la sanificazione all'esterno dei supermercati e delle farmacie a Salerno, l'intervento

Al via, la sanificazione all'esterno dei supermercati e delle farmacie dell'intero territorio comunale. Da questa sera, domenica 22 marzo, alle ore 20.30 la Protezione Civile del Comune darà inizio all'intervento straordinario disposto dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli con il coordinamento dell'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno, sarà eseguito da un mezzo polifunzionale idoneo a garantire un risultato efficace.

L'intervento continuerà a svolgersi a rotazione fino a quando sarà necessario per garantire una particolare igienizzazione di luoghi come appunto gli esterni di farmacie e supermercati particolamente frequentati dalla popolazione in queste giornate di emergenza.

L'intervento si svolgerà sempre in orario serale e notturno per assicurare che l'attività di supermercati e farmacie non subisca alcuna interruzione e/o limitazione.