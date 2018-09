Disagi della sanità in Campania: dossier di Giovani Salernitani demA

"Carenza di medici - 100 in meno - e di infermieri - 200 in meno - rispetto all'atto aziendale; 500 posti letto rispetto ai 750 previsti; no alla privatizzazione ed esternalizzazione delle pulizie, manutenzioni e servizio mensa; basta code al pronto soccorso; sale operatorie non a norma; liste d'attesa infinite". Il dossier di Giovani Salernitani demA presenta i sette punti del "degrado e disagio della sanità in Campania". In conferenza stampa, il consigliere comunale Dante Santoro e Ciro Amante, responsabile del comparto sanità del Movimento, snocciolano dati e presentano il conto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, prima di trasferirsi al "Ruggi" per un sit-in informativo e volantinaggio.

Diritto per pochi

"Siamo qui per ribadire con dispiacere e disappunto che il diritto alla salute è diventato privilegio di pochi - dice Dante Santoro - Da tempo denunciamo lo stato di abbandono della sanità in Campania, insieme alle associazoni di cittadinanza attiva e al Tribunale del Malato. Noi facciamo non solo critiche ma presentiamo anche proposte. Bisogna ripartire dalla valorizzazione e dal potenziamento di ciò che già c'è e non dallo smembramento. Non servono nuove cementificazioni. Si parla di creare un nuovo ospedale lì dove sarebbe dovuta sorgere edilizia popolare. Quindi Salerno è ostaggio di una speculazione edilizia da 450 milioni di euro e di una cementificazione selvaggia. A luglio e agosto, attraverso un presidio organizzato presso la parrocchia di Sant'Eustachio, abbiamo erogato circa 150 presetazioni gratuite. Il messaggio, però, che vogliamo dare è che il servizio pubblico non può essere un optional".

La stoccata

"La tattica è sempre la stessa - commenta Ciro Amante - La strategia è bloccare tutto, fermare l'erogazione di servizi, così da orientare il cittadino verso un punto di vista e una considerazione diffusa: se niente funziona, meglio abbattere e costruire ex novo. La cementificazione non è sinonimo di maggiore qualità. La sanità campana non partecipa neppure a gare con altre regioni d'Italia. Non c'è margine, non c'è metro di paragone: siamo abbondantemente ultimi. In questo quadro disastroso, Vincenzo De Luca - che ricordiamo essere anche Commissario Straordinario per la Sanità - rilancia con un'idea di questo mega ospedale da 450 milioni di euro. Stessa idea anche a Napoli, a proposito dell'ospedale San Paolo".